Aida Yespica e Geppy Lama erano stati contattati da Simona Ventura per far parte del cast di Temptation Island Vip, ma a bloccare tutte le pratiche sarebbe stata la showgirl, contraria al debutto ‘mediatico’ del compagno.

A svelare questo curioso retroscena è stato proprio Geppy Lama ad una ragazza misteriosa, a cui poco dopo ha chiesto di inviarle una foto provocante.

Questi messaggi sono arrivati alla vista di Aida che ha deciso di pubblicarli su Instagram Stories censurando l’identità della ragazza. “Ecco un altro che vuole solo arrivare e non pensa ai miei sentimenti, Grazie Geppy!“, ha commentato sarcastica.

Nei messaggi la ragazza chiede a Geppy “Ma con Temptation Island che fine hai fatto?” ed è qua che l’uomo svela la decisione di Aida: “Entro martedì dovrei firmare, altrimenti nada. Aida non vuole, non vuole proprio. Dice che è un mondo che non mi appartiene e non vuole che mi mischio“. Fino al cambio rotta: “Una foto così mi devi mandare, con le te**e che hai!“.

Aida Yespica single, i messaggi di Geppy Lama: