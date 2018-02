Ormai sono giorni che Aida Nizar annuncia il suo sbarco a L’Isola dei Famosi, ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Secondo Bubino Blog la nemica di Elettra Lamborghini avrebbe detto di no a L’Isola per problemi legati al cachet.

“I Nizar abbiamo un nostro cachet. O ci pagano quello che meritiamo o gli spettatori non potranno divertirsi con noi. Io faccio guadagnare miliardi alle tv, faccio salire gli ascolti come nessuno.”

Poco male, adesso però la voglio al GF Vip insieme alla Lambo.

— BubinoBlog (@bubinoblog) 27 febbraio 2018