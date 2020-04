Qualche giorno fa i media spagnoli hanno diffuso la notizia dell’arresto di Aida Nizar. La donna che adora su vida però 24 ore dopo la news ha smentito tutto dal suo profilo Instagram e ieri sera era a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità.

“Io sono una donna che adora la sua vita, sono provocatrice, ma di emozioni vere. Non c’è stato nessun arresto, è tutto inventato per ferire la donna che adora la sua vita. fake news, bufala, te lo posso dire anche in arabo. Aida arrabbia le persone che non sono felici. Barbara, amore, non c’è nulla di fondo, è proprio una bufala. Nada de nada, nulla. Se soltanto noi godiamoci la vita, io e il mio fidanzato siamo una coppia meravigliosa. Noi facciamo onore all’amore vero. Mi hanno detto che sono lesbica, pu**ana, che ho rubato, sono tutte bugie. Sono cattiverie che lasciano una traccia. Noi persone così di successo siamo spesso prese di mira. Mi vogliono ferire, vogliono farmi del male davvero. Io sono qui adesso con il mio fidanzato, ma non voglio fare spettacolo su questo schifo. Sono la vittima. Spesso ho subito del bullismo, anche al Grande Fratello, eppure anche in quel caso cosa ho fatto di male per meritarmelo? Nulla. Se io adesso stessi dicendo una bugia non sarei qui davanti a Barbara e a tutti voi”.

Simona Izzo in collegamento da casa sua ha messo in dubbio la buona fede di Aida Nizar. Secondo l’attrice questa notizia l’avrebbe inventata proprio l’ex gieffina per far parlare di sé. Il ciclone spagnolo si è abbattuto sulla Izzo.

“Ma come ti permetti Simona? Ma come ti permetti? Specialmente tu che mi hai detto quando sono affascinante e speciale? Tu pensi che io posso inventare una cosa del genere per essere davanti alla tv? Ma come se permette questa? Ti prego non giocare con questo. Come pensi che uno gioca con una notizia del genere per bucare lo schermo della tv. Ma dai, basta, ma chi vuoi essere? C’è un limite a tutto. Ti prego Barbara dimmi se almeno tu mi credi. Barbara e Ivan (il noto autore della d’Urso) a me interessa solo la vostra opinione, a voi ci tengo”.

Amatela, odiatela, ma questa donna è una vera bomba perfetta per ogni reality. Sarebbe una follia non prenderla in considerazione per il prossimo GF Vip o L’Isola dei Famosi.

“Questo era l’unico modo per tornare in tv”

Simona Izzo crede che Aida Nizar si sia inventata tutto #noneladurso pic.twitter.com/pjJOA7uS4r — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 26, 2020