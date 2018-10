Il ciclone Aida Nizar è tornato e questa volta si è abbattuto su Fabrizio Corona. Ieri notte la vincitrice morale del GF 15 stava guardando il Grande Fratello Vip 3 e nel vedere Silvia Provvedi piangere ha preso le staffe.

Aida si è scagliata duramente contro Fabrizio Corona e gli ha dato del “c*glion, pezzo di m*erda”.

“Sei squallido, parlare così di una dona come lei? Eschifoso dai dai dai Silvia, non dire nula. Pobberina Silvia, forsa tessoro, daiii, dai tu sei grande! Lui è un pezzo di m*rda mamma mia! Te lo giuro! Ma tu no puoi permetere di parlare cossì di una dona, te lo giuro. Non piangere Silvia per un pezzo di m*rda. Perché lui non ha, non ha nessun balore. Un uome non può parlare così mai de una dona. Mai te lo giuro. Darebbe una vita per essere accanto a te adesso tessoro. […]

CHE COGLI*NE, CHE PEZZO DI M*RDA!!!! COME SI FA PARLARE COSÌ DI UNA DONNA CHE HA FATTO TANTO PER TE?! MEZZA S*GA! CHE SCHIFO STO GUARDANDO?! NON HO PAROLE PER ESPRIMERE IL MIO SDEGNO DAVANTI A QUESTE PAROLE COSÌ ORRIBILI. BISOGNEREBBE SEMPRE RISPETTARE LE RELAZIONI VISSUTE E SPECIALMENTE LE PERSONE CHE HANNO FATTO TANTO PER NOI! SONO VERAMENTE SCONVOLTA DAVANTI A TANTO ODIO E RABBIA! FORZA SILVIA! Adoro la mia vita❤️ @fabriziocoronareal uomini come te meglio fuori dal mondo @grandefratellotv adoro mi vida. Fai schifo.”