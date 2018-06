Oltre a rivelare di essere stato derubato mentre era ancora nella casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio in un’intervista rilasciata a Leggo ha parlato dei suoi rapporti con Aida Nizar.

Sembra che la donna che adora su vida abbia bloccato il Ken italiano per colpa di uno screen.

“In che rapporti siamo? Si è offesa e mi ha bloccato su Whatsapp perché ho pubblicato lo screen della chat – che abbiamo con tutti gli altri gieffini – in cui lei abbandonava il gruppo”.

E come direbbe la spagnola: ‘Con Aida non se gioca, con Aida non se gioca…”