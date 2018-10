Aida Nizar durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip ha realizzato un video su Instagram in cui ha commentato l’uscita di Lisa Fusco (protagonista di un epic fail che in pochi hanno notato).

“Sto guardando il Grande Fratello, Lisa eliminata non la conosco, chi è? Mamma che scarpe, che volgare. Ma è Grande Fratello davvero Vip? Non conosco nessuno”.

Aida ha poi rincarato la dose:

Lisa, venuta a conoscenza di questo post, le ha risposto con tanto di scivolone salviniano:

“E tu chi saresti? Sei una cantante? Sei un’attrice? Tu sei la regina della volgarità! Sei costretta a venire in Italia perché in Spagna ti hanno cacciato! Ma chi sei? Prima di parlare di me sciacquati la bocca perché sei mia ospite qui in Italia”.