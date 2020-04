Guai per Aida Nizar, che è stata arrestata nel cuore della notte dopo una furiosa lite con il compagno Fernando. L’ex gieffina stava trascorrendo la sua quarantena a Madrid con il fidanzato, ma durante una violenta discussione la donna avrebbe preso un coltello per minacciarlo. I vicini della Nizar impauriti dalle urla pare abbiano chiamato la Polizia, ma stando a quello che riportano i media spagnoli la donna all’inizio non avrebbe fatto entrare gli agenti, che hanno dovuto minacciare di fare irruzione con la forza. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano La Vanguardia.

“Aida Nizar è stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto. Aida Nizar lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è rifiutata di aprire la porta per rilasciare dichiarazioni.

Su insistenza degli agenti, Aída ha aperto la porta ed è stata arrestata e portata in caserma, dove è rimasta alcune ore e poi è stata rilasciata. Al momento non è noto se ci sia una denuncia da parte del suo partner dopo la discussione o se le forze di polizia agiranno d’ufficio dopo il rapporto”.