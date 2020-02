La paura di ingrassare

CHE sia ai cereali, integrale o bianco è l’alimento più diffuso sulle nostre tavole. L’84% degli Italiani consuma abitualmente, ma in quantità minori rispetto alla media europea: ogni anno sono circa 41Kg pro capite, mentre in Romania 88 kg, in Germania 80 Kg, in Olanda 57 kg, in Polonia 52 Kg, in Spagna 47 Kg, in Francia 44 Kg, in Regno Unito 43 Kg. Cambiano anche le preferenze a favore dell’integrale e del biologico. Sono alcuni dati emersi dal sondaggio online realizzato da Italmopa per analizzare i nuovi trend di consumo del pane in Italia guidati sempre più dai canali social, scelti come fonte di informazione dal 61% degli intervistati, mentre il 33% si affida ai consigli di amici e parenti, il 22% a canali più tradizionali (Tv/radio/quotidiani) e l’11% alle dichiarazioni di testimonial e influencer.

Secondo il sondaggio Italmopa (Associazione industriali mugnai d’Italia), l’84% degli Italiani consuma abitualmente pane, mentre il 16% degli intervistati ha dichiarato di non mangiarlo o di farlo in modo saltuario. Chi ne fa a meno lo fa per seguire una dita leggera perché si ritiene che faccia ingrassare. Ma è davvero così? “E’ sempre più diffusa una moda carbofobica che vede nei carboidrati i principali responsabili dell’aumento di peso, dell’insulino-resistenza e delle patologie collegate”, spiega Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca Crea-Alimenti e Nutrizione. “Le Linee Guida per una sana alimentazione, invece, sulla base della dieta mediterranea, raccomandano un maggiore consumo di cereali, soprattutto integrali. Frutta, verdura, cereali integrali e legumi sono infatti i gruppi di alimenti, oltre all’acqua, sui quali puntare maggiormente per un’alimentazione migliore”.



Perché fa bene?

Il fatto è che ogni giorno siamo bombardati da informazioni che riguardano i cibi o la dieta, ma spesso queste notizie sono false o non fondate scientificamente. “Il pane è spesso oggetto di fake news, mentre per noi nutrizionisti è alla base della nostra alimentazione e del modello alimentare mediterraneo”, chiarisce Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista. “Il pane, bianco o integrale, è un alimento necessario in una dieta equilibrata dato il suo alto contenuto di carboidrati complessi, e l’energia che apportano che è simile per entrambi i tipi di pane. Non è un alimento particolare che ti fa guadagnare o perdere peso, ma l’assunzione di una dieta con un apporto calorico superiore alle esigenze individuali”.



Integrale e multi-cereale: un pieno di fibre

Tra chi consuma abitualmente pane, quello di farina bianca è scelto dal 72% dei votanti mentre coloro che dichiarano di consumare pane di farine integrali sono il 39%, una percentuale, comunque, in costante crescita rispetto al passato. Inferiori, ma in ogni caso significative, sono le percentuali – rispettivamente del 28% e del 24% – di coloro che consumano anche pane di semola di grano duro o di farine multi-cereali.

Ma quali sono le loro caratteristiche nutrizionali? “Il pane multicereale – spiega Ghiselli – ha più fibra rispetto a quello bianco perché in genere utilizza una percentuale maggiore di farine integrali, di segale o di avena. Le fibre sono importanti perché aumentano il senso di sazietà, migliorano il transito intestinale e la composizione del microbio intestinale e ci aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo e la glicemia. Inoltre, a parità di peso, più fibra c’è, meno carboidrati ci sono”. Attenzione, però, agli ingredienti perché spesso per rendere gradevole un prodotto integrale e dargli una buona consistenza si aggiunge un po’ di grasso e di sale in più. E il pane senza glutine? “Per chi è celiaco è essenziale ma per gli altri può essere un problema perché il glutine aumenta la quota proteica, fa diminuire i carboidrati e interferisce sull’indice glicemico. Inoltre, quando si utilizza una farina senza glutine bisogna usare additivi o altri ingredienti per farlo diventare soffice. Quindi, se non si è celiaci, meglio mangiare il pane bianco o integrale magari in quantità minori”.



Le farine bio: solo una moda?

Per quanto riguarda alcune tra le tipologie più alla moda, il 24% degli intervistati ha dichiarato che intende incrementare il proprio consumo di pane ottenuto da farine bio, il 19% da farine di grani antichi e il 18% da farine macinate a pietra. Al di là della moda, che vantaggi ci sono nella scelta di un pane biologico? “E’ un pane prodootto con farina che proviene da grano – o altri cereali – coltivato secondo i dettami dell’agricoltura biologica e che non contiene quindi sostanze di sintesi con funzioni antiparassitarie, fertilizzanti o diserbanti, né proverrà da coltivazioni OGM. Ma dal punto di vista nutrizionale – chiarisce Ghiselli – non ci sono differenze”.



Una “fonte nascosta” di sale

Le nuove Linee Guida per una sana alimentazione ribadiscono che il pane può far parte di un regime alimentare equilibrato e che non è vero che preferire le gallette o i cracker al pane, aiuti a dimagrire; infatti il contenuto calorico di cracker e gallette e? nettamente superiore a quello del pane. Attenzione, però, a non esagerare con le quantità perché questo alimento rappresenta una delle principali fonti di sale (30%). “Il pane e i prodotti da forno come cracker e grissini – spiega Ghiselli – ci fanno arrivare a una quota del 42% del sale che assumiamo: oltre il 75% di quanto e? consentito al giorno e, anche se tali alimenti comunemente non vengono considerati come possibili fonti alimentari di sale, invece ne contengono piu? di quanto pensiamo”. Inoltre, pane e prodotti da forno sono una fonte importante di sale proprio perche? li consumiamo tutti i giorni e in quantita? piu? elevate rispetto, per esempio, ai salumi, ai formaggi, al pesce in scatola o alle patatine fritte, che in assoluto contengono maggiori quantita? di sale, ma in generale sono consumati meno frequentemente e nella maggior parte dei casi in porzioni piu? piccole.



Quanto consumarne

Quale che sia la scelta che facciamo, quanto pane possiamo consumare ogni giorno? “Il consumo è sempre soggettivo – risponde l’esperto – perchè dipende dal fabbisogno individuale e anche da che altro si mangia nell’arco della giornata. Nelle Linee guida abbiamo indicato per un fabbisogno di 2mila calorie, che è quello medio degli italiani, 3-4 porzioni da 50 grammi al giorno che vanno, però, bilanciati con la quantità pasta o patate che si mangiano”.