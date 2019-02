Concedere finanziamenti ipotecari a tasso agevolato a imprese agricole e agroalimentari, per progetti da realizzare nella produzione primaria, nella trasformazione agricola e alimentare e nella commercializzazione di prodotti agricoli, presentati da società di capitali e cooperative, economicamente e finanziariamente sane. E’ l’obiettivo del pacchetto di ‘finanza agevolata’ che va ad ampliare il portafoglio delle misure Ismea a sostegno dello sviluppo del settore agroalimentare. Fino al 20 maggio 2019, infatti, è aperto il bando Ismea per il finanziamento di investimenti nel settore agroalimentare per un valore di 100 milioni di euro. (Video)

