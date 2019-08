Continuano gli “sbarchi fantasma” sulla costa dell’agrigentino. Nel pomeriggio del 5 agosto, come documenta ancora una volta Mareamico, un barcone lungo meno di 10 metri è approdato a Punta Bianca. “Appena toccata la riva – racconta l’associazione – una quarantina di migranti, provenienti da Monastir in Tunisia, si sono dispersi nel territorio agrigentino, sotto lo sguardo sorpreso e preoccupato dei bagnanti. Ad alcuni di loro è stata fornita dell’acqua, altri si sono immediatamente incamminati per le colline tra Agrigento e Palma di Montechiaro, alla ricerca di un sentiero o di una strada”.

L’imbarcazione, sottolinea Mareamico, “non può avere affrontato la traversata del canale di Sicilia, sarà stata sicuramente rimorchiata da una barca madre fino a poche miglia dalla costa. Non aveva nessun numero di riconoscimento, non conteneva reti da pesca ed era stata verniciata da poco: un perfetto mezzo da sbarco da abbandonare in spiaggia”. Per tutta la sera e la notte “i migranti hanno vagato in città senza che nessuno prendesse un’iniziativa per aiutarli ed identificarli”.







