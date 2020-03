Resta sotto sequestro la Scala dei Turchi di Agrigento, disposto la scorsa settimana dal Procuratore Luigi Patronaggio. Il tratto tra i più suggestivi della Sicilia sul litorale agrigentino, caratterizzato da una parete di marna bianca è candidato a Patrimonio dell’Unesco. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche una persona. Si tratta di Ferdinando Sciabarrà, che sostiene di essere il proprietario della Scala dei Turchi. L’uomo risulta, infatti, catastalmente proprietario di una grossa parte dell’area battuta dai turisti. Il reato che gli viene contestato dalla magistratura è di occupazione di demanio pubblico. Ma è anche indagato per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale “per non avere impedito in qualità di possessore di fatto del sito il danneggiamento e il deterioramento del sito” di Scala dei Turchi.

