Accoltella la moglie durante una lite e viene arrestato per tentato omicidio. E’ accaduto la scorsa notte a Raffadali, piccolo centro dell’agrigentino. In carcere è finito un 58enne noto alle forze dell’ordine. La Centrale Operativa di Agrigento, tra le tante telefonate notturne, ha ricevuto una richiesta di intervento per una lite in famiglia: una vicina di casa sente urla e lamenti provenire dall’appartamento accanto e, preoccupata, chiede che una pattuglia dei Carabinieri possa accertare cosa stia accadendo. I militari della Stazione di Raffadali si precipitano subito sul posto, presso un’ abitazione al centro del paese, bussano insistentemente alla porta finché un uomo, agitato, apre con una penna a sfera in mano sporca di sangue: dice di avere litigato con la moglie e nel corso di un diverbio ha colpito in testa la consorte con la penna.

Fonte