Inizia da domani una settimana fondamentale per il destino della Champions e dell’Europa League, interrotte per la pandemia. L’Uefa, che ha costituito due gruppi di lavoro sui calendari e sugli aspetti economici della crisi coronavirus, ha in programma tre appuntamenti molto importanti: martedì 21 aprile la videoconferenza con i segretari generali delle Federazioni nazionali, mercoledì 22 quella con l’Eca, l’associazione dei club, e con le Leghe europee, giovedì 23 il Comitato esecutivo Uefa.

Tra le ipotesi sul tavolo, tutte dipendenti però dalle decisioni dei governi nazionali, c’è una Champions tutta ad agosto, in tre settimane: la ripresa il 7 agosto col ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid. Il giorno successivo si giocherebbero Bayern-Chelsea e Barcellona-Napoli. I quarti di finale verrebbero disputati dall’11al 15, le semifinali dal 18 al 22, la finale il 29 a Istanbul. La Champions 2020-21 partitebbe invece in ottobre.