“Cari membri dell’Eca, la prossima settimana ci vedremo a Malta per quella che sarà una importante due giorni per l’Eca. Dopo aver parlato a molti di voi nelle ultime settimane, sono consapevole di quanto sia vitale per noi vederci in questo momento e condividere opinioni sul futuro del calcio europeo per club”. Inizia così la lettera del presidente dell’Eca Andrea Agnelli ai membri dell’European Club Association, in possesso dell’Adnkronos. Il numero uno della Juventus è intervenuto sul tema del futuro delle competizioni Uefa per club, in particolare la Champions League, ricordando “il ruolo cruciale dell’Eca”.

