Spunta l’ombra della Banda della Magliana sull’omicidio di Andrea Gioacchini, ucciso in un agguato giovedì davanti all’asilo Mais e Girasole dove aveva appena accompagnato i figli. Augusto Giuseppucci, fratello del boss della Magliana Franco detto “Er Negro”, è stato infatti iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. A metterlo nei guai la descrizione del killer fatta da alcuni testimoni, che corrisponderebbe all’identikit di Giuseppucci per la massiccia struttura corporea. Giuseppucci, indagato a piede libero, ha smentito immediatamente qualunque coinvolgimento e si è messo a disposizione del pm dicendosi disponibile anche a fare il test del Dna.

