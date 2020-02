Francesco Polacchi, editore di Altaforte ed esponente di Casapound, è stato condannato a 1 anno di carcere per lesioni personali nel processo a Milano sull’aggressione nel giugno 2017 ad un esponente dell’Anpi e ad un attivista dei diritti dei migranti anche da parte di altri militanti di Casapound dentro Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano.

Un altro militante dell’associazione di estrema destra Maurizio Zatelli è stato condannato a 10 mesi di carcere.

Il giudice Silvana Pucci della Settima penale ha concesso a Polacchi le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Ha anche trasmesso gli atti al pm Enrico Pavone per nuove indagini sull’ipotesi di falsa testimonianza per la portavoce milanese di Casapound Angela De Rosa, che ha deposto nel processo. Polacchi e Zatelli sono stati condannati poi a versare risarcimenti provvisionali, immediatamente esecutivi, alle due parti civili per un totale di 1500 euro, più le spese legali. “E’ stato un processo politico”, ha detto Polacchi ai giornalisti dopo la sentenza. Quest’ultimo l’anno scorso era finito al centro delle polemiche dopo che il Salone del Libro di Torino aveva cancellato la presentazione di un libro-intervista, pubblicato dalla sua casa editrice ‘Altaforte’, all’ex vicepremier Matteo Salvini.

In tutto erano otto gli imputati nel processo milanese, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, getto di cose pericolose e porto di oggetti atti ad offendere. Due esponenti dei centri sociali sono stati condannati rispettivamente a 3 mesi di carcere e a 8 mesi di arresto e 5000 euro di ammenda. Quest’ultima condanna è stata inflitta, in particolare, a Riccardo Germani, l’attivista che lo scorso maggio, durante un comizio di Salvini, si è affacciato travestito da ‘Zorro’ ad un balcone in Piazza Duomo e ha esposto uno striscione con scritto ‘Restiamo umani’. Due militanti di estrema destra sono stati condannati a 4 mesi di carcere e altri due imputati sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni tra 40 giorni. Secondo le indagini, il 29 giugno 2017 alcuni rappresentanti del movimento di estrema destra avevano fatto irruzione nella sala del consiglio comunale di Milano per contestare il sindaco Beppe Sala che era stato indagato nell’ambito della vicenda dell’appalto sulla Piastra di Expo.

Polacchi e gli altri, una volta usciti dalla sala del consiglio, hanno incrociato dentro Palazzo Marino una delegazione di circa 10 persone, tra cui Filippo Santino Masi (Anpi) e Jorge Castro Casaraz, rappresentante di un’associazione in difesa dei migranti. Secondo il racconto delle due vittime, un militante di estrema destra avrebbe rivolto a un ragazzo di colore, che faceva parte della delegazione che doveva incontrare il capo di gabinetto del sindaco, l’espressione: “Neg… di mer…! Che cosa ci fai tu qui?”. Infine, Polacchi e un altro imputato, il torinese Maurizio Zatelli, avrebbero iniziato a picchiarli.

"Abbiamo appreso con soddisfazione della condanna per lesioni a un rappresentante della nostra associazione. Quel giorno si verificò un fatto gravissimo mai registratosi nel dopoguerra: l'irruzione di Casa Pound i cui militanti si definiscono fascisti del terzo millennio a Palazzo Marino durante la seduta del Consiglio Comunale democraticamente eletto fai cittadini", così Roberto Cenati, presidente Anpi provinciale di Milano.





