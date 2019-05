Botta e risposta a suon di denunce per calunnia fra il comico Gabriele ‘Dado’ Pellegrini e l’ex fidanzatino sedicenne di sua figlia. Dopo che ‘Dado’ ha denunciato di essere stato aggredito dal ragazzino, i genitori del minore hanno annunciato di voler querelare Pellegrini negando quanto accaduto. ‘Dado’ ha raccontato la presunta aggressione intervenendo a ‘Domenica Live’ e dicendo che il giovane, che millantava amicizie coi Casamonica, avrebbe organizzato una spedizione punitiva contro di lui: in particolare, avrebbe tentato di investirlo con la sua minicar, per poi colpirlo con un pugno in faccia, rompendogli il setto nasale.

