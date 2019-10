La notte del 16 giugno scorso avevano aggredito quattro ragazzi per colpa di una maglietta con la scritta ‘Piccolo cinema America’, che uno di loro indossava. Questa mattina i poliziotti, a conclusione delle indagini della Digos, hanno eseguito 3 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti ragazzi. Intorno alle 4 di quella notte, tra i vicoli di Trastevere, quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in piazza San Cosimato, alla proiezione di ‘First Reformed’ organizzata dal cinema America, vennero aggrediti da un gruppo di ragazzi anche loro in zona per festeggiare l’addio al nubilato di uno di loro.

