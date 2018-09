Aggrediti due militanti al corteo anti-Salvini

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Incidenti si sono verificati ieri sera dopo la manifestazione antirazzista ‘Mai con Salvini’, organizzata al quartiere Libertà di Bari. Secondo quanto riferito da organizzazioni e movimenti che hanno aderito alla manifestazione alcuni militanti sono stati aggrediti deliberatamente nei pressi della sede di CasaPound Italia, in via Eritrea al quartiere Libertà. Due manifestanti sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito sulla pagina Facebook di Casapound Italia Bari si sarebbe trattato della risposta a un tentativo di assalto alla sede dell’organizzazione di destra.