Aggiornate gli iPhone

(AFP)

Aggiornate iOS. L’aggiornamento che porta alla versione 12.0.1 è disponibile per iPhone 5 o più recente, iPad Air o più recente e iPod touch di sesta generazione. Si tratta di un aggiornamento di sicurezza rilasciato da Apple “che risolve due vulnerabilità” del sistema operativo “che potrebbero consentire ad un attaccante locale di accedere ad informazioni potenzialmente sensibili” fanno sapere gli esperti del CERT – Computer Emergency Response Team.

Nello specifico, le vulnerabilità risolte in iOS riguardano il ‘VoiceOver‘ (“a local attacker may be able to view photos and contacts from the lock screen”) e il ‘Quick Look‘ (“a local attacker may be able to share items from the lock screen”).

Inoltre, si legge ancora, “Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza che risolve diverse vulnerabilità in iCloud per Windows”. Viene quindi raccomandato di “scaricare e applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile“.