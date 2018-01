Dalla Corte di giustizia europea si apprende che sono arrivati i due ricorsi per l’impugnazione dell’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ad Amsterdam anziché a Milano: uno è dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Ue con la richiesta di annullare la decisione del Consiglio Ue; e l’altro del Comune di Milano davanti al Tribunale dell’Ue, anche in questo caso con la richiesta di annullamento della decisione del Consiglio.

L’annuncio dei due ricorsi era stato fatto ieri dal sindaco di Milano, Beppe Sala, poi confermato dal governo. Oggi poi il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan aveva detto: “Milano è assolutamente pronta e ha il livello

più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale. Questa vicenda mostra che oggettivamente Milano merita l’assegnazione di Ema”.

“Il governo – ha aggiunto il ministro – si sta muovendo insieme al Comune per vedere come si possa aprire uno spiraglio nell’ambito delle regole europee. In ogni caso è una soddisfazione per Milano dire ‘noi siamo pronti e altri non lo sono'”.