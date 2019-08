Titolo: Agenti/Informatori scientifici



Azienda: Phobos e Menkar farmaceutici



Descrizione: ci sono 3 cose che voglio tu sappia: 1. Se valuterai di lavorare con me non ti prometto mari e monti. Offro un lavoro a chi… è fatto per chi cerca lavoro, non per fare promesse non mantenibili. COSA OFFRO 1. La formazione necessaria per svolgere…

Luogo: Varese