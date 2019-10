di Silvia Mancinelli

“Quando siamo arrivati sul posto, quell’uomo aveva già scavalcato il ponte. Urlava e minacciava di buttarsi se ci fossimo avvicinati“. Così, all‘Adnkronos, Fabrizio Sasso, segretario provinciale di Italia Celere intervenuto questa mattina insieme ai suoi colleghi delle volanti sulla Pontina per scongiurare il tentativo di suicidio dal cavalcavia all’altezza di via Strampelli a Roma. “Siamo arrivati dopo la segnalazione alla Sala Operativa del 112 intorno alle 7,30 – racconta l’agente sindacalista – Aveva ormai passato la recinzione metallica a protezione del cavalcavia, così abbiamo bloccato il traffico in entrambe le direzioni di marcia, raggiungendolo a piedi”.

