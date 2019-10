Titolo: Agente consulente immobiliare 1000 euro + provvigioni +orari flessibili no porta/porta



Azienda: Bankasa Servizi Immobiliari Srl



Descrizione: n. 4 giovani agente venditore consulente immobiliare ,anche PRIMO IMPIEGO E PRIMA ESPERIENZA Si offre: – NO PORTA… A PORTA – progetto di formazione come agente /consulente / venditore /sales immobiliare – FLESSIBILITA’ ORARIA – affiancamento…

Luogo: Milano