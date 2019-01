Tre migranti salvati, e ricerche in corso per altri 17 che potrebbero essere già morti. Questo il bilancio, per ora, di un tragico pomeriggio nelle acque del Mediterraneo a nord est di Tripoli, vissuto e raccontato dalla Marina italiana. “Nel pomeriggio di oggi nel Mediterraneo centrale, a circa 50 miglia nautiche a nord est di Tripoli, un aereo da pattugliamento marittimo P 72, in volo nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha avvistato un gommone, in fase di affondamento, con circa 20 persone a bordo. L’equipaggio dell’aereo – racconta la Marina in una nota – viste le pessime condizioni di galleggiabilità, ha subito lanciato in prossimità del gommone due zattere di salvataggio di tipo Coastal, in dotazione al mezzo aereo, che si sono regolarmente aperte”.

Fonte