Si avvicinano le elezioni politiche 2018 e non sai ancora chi votare? Fortunatamente c’è un’app per tutto, anche per capire le tue “Affinità Elettive”.

Affinità Elettive misura le tue affinità politiche con i candidati alle prossime elezioni. Si tratta di un’app pensata per elettori indecisi o semplicemente curiosi di scoprire quale capo politico condivide le proprie idee.

Il test verte su 10 temi significativi della campagna elettorale, dall’immigrazione al lavoro, dall’Europa al fisco, dalla giustizia all’economia. Per ogni domanda puoi scegliere una delle possibili soluzioni proposte, come se stessi votando al seggio. Le proposte sono tratte dai programmi elettorali delle principali liste, o coalizioni di liste, candidate alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ti verrà poi svelato il risultato in termini percentuali per ogni candidato.

Queste le principali funzioni dell’app:

10 domande articolate sui punti salienti delle diverse forze politiche

Dettaglio delle affinità per risposta

Cronologia delle affinità

Generazione immagine per condivisione dei risultati

L’app è disponibile gratuitamente su App Store.