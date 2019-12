Concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare e del Coro Petrassi, ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Giubileo Lauretano e delle celebrazioni del centenario della Beata Vergine Lauretana quale ‘Patrona degli Aeronauti’. L’evento, ‘Volando tra le Stelle – Immagini e musica’, si è svolto in sostegno dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo” promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica in favore degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma. Presenti, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

