Aereo caduto in Etiopia: morti otto italiani, tra loro un assessore siciliano

Un archeologo di fama internazionale, cooperanti, delegati alla conferenza dell’Ambiente: ci sono anche otto italiani tra le 157 vittime del disastro aereo avvenuto questa mattina ad Addis Abeba, dove un Boeing 737 diretto a Nairobi è precipato poco dopo il decollo. Sul volo della Ethiopian Airlines, partito dalla capitale etiope, c’erano passeggeri di 35 nazionalità, molti dei quali avrebbero dovuto partecipare alla quarta sessione dell’Assemblea Onu sull’Ambiente che si dovrebbe aprire domani nella capitale del Kenya. La presenza a bordo degli otto italiani è stata confermata ufficialmente dalla Farnesina, dopo sia dal governo etiope sia da quello kenyano era arrivata la notizia che gli otto connazionali erano sulla lista dei passeggeri dell’aereo precipitato.

La rotta dell’aereo Ethiopian precipitato, il boeing 737 cade 6 minuti dopo il decollo in riproduzione….

Tra le otto vittime italiane ci sono l’archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, assessore regionale siciliano ai Beni culturali e “sovrintendente del Mare” della Regione, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco: doveva partecipare a Malindi a una conferenza con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. Tra i 157 passeggeri – tutti deceduti – figurano anche tre cooperanti della onlus bergamasca Africa Tremila: il presidente Carlo Spini e la moglie Gabriella Vigiani, di Sansepolcro (Arezzo), e il tesoriere Matteo Ravasio, commercialista bergamasco. Sull’aereo c’era anche Paolo Dieci, romano, presidente del Cisp, il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli. Non si conosce ancora l’identità degli altri italiani rimasti uccisi nel disastro aereo. La Farnesina, che ha attivato l’unità di crisi, ha fatto sapere di essere già in stretto contatto con le famiglie per fornire la massima assistenza.

Sebastiano Tusa, l’archeologo di fama mondiale

Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali, era molto noto in Sicilia e all’estero per la sua attività di archeologo. Il professor si stava recando a Malindi proprio in virtù della sua competenza nel settore dell’archeologia marina.

Sebastiano Tusa

Unanime la commozione nel mondo politico-istituzionale. Di “tragedia terribile” ha parlato il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è detto “rattristato da questa notizia sconvolgente”. Mentre Vittorio Sgarbi ha ricordato come Tusa amasse “la bellezza e la Sicilia”.

I tre cooperanti della onlus di Bergamo

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha confermato la notiza della presenza a bordo dell’aereo precipitato in Etiopia del presidente della onlus bergamasca

Africa Tremila, della moglie e del tesoriere dell’associazione. Il presidente era Carlo Spini, medico 75enne di Sansepolcro, e la moglie Gabriella Viggiani. Il tesoriere era Matteo Ravasio. La coppia abitava in Toscana, aveva quattro figli, ma trascorreva lunghi periodi dell’anno in Africa.

Carlo Spini

Gori ha ricordato come la onlus, nel corso degli anni, abbia sviluppato tantissimi progetti in campo sanitario, scolastico e alimentare, in Africa, Asia e Sud America. I tre erano partiti ieri sera da Roma e avevano raggiunto Addis Abeba per prendere il collegamento con Nairobi. La loro meta era un ospedale che la onlus sta realizzando in Sud Sudan, dove avrebbero dovuto consegnare le attrezzature mediche, in viaggio su alcuni camion.







