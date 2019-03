Un archeologo di fama internazionale, cooperanti, delegati alla conferenza sull’Ambiente, funzionarie dell’Onu: ci sono anche otto italiani tra le 157 vittime del disastro aereo avvenuto questa mattina ad Addis Abeba, dove un Boeing 737 diretto a Nairobi è precipitato poco dopo il decollo. Persone alle quali, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – “profondamente addolorato” – bisogna essere “riconoscenti”, per il loro “impegno professionale e di vita, speso sul terreno della cultura e dell’archeologia, della cooperazione, di organizzazioni internazionali a servizio dello sviluppo umano”. Persone che, come ha aggiunto la viceministra degli Esteri, Emanuela Del Re, responsabile della cooperazione, “rendono l’Italia orgogliosa”.

Sul volo della Ethiopian Airlines, partito dalla capitale etiope, c’erano passeggeri di 35 nazionalità, molti dei quali avrebbero dovuto partecipare alla quarta sessione dell’Assemblea Onu sull’Ambiente che si dovrebbe aprire domani nella capitale del Kenya. La presenza a bordo degli otto italiani è stata confermata ufficialmente dalla Farnesina, dopo che sia dal governo etiope sia da quello kenyano era arrivata la notizia che gli otto connazionali erano sulla lista dei passeggeri.

Aereo Etiopia, le vittime italiane: i cooperanti, l’archeologo e le funzionarie Onu

Tra le otto vittime italiane ci sono l’archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, assessore regionale siciliano ai Beni culturali e “sovrintendente del Mare” della Regione, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco: doveva partecipare a Malindi a una conferenza con la presenza di archeologi provenienti da tutto il mondo. Tra i 157 passeggeri – tutti deceduti – figurano anche tre cooperanti della onlus bergamasca Africa Tremila: il presidente Carlo Spini e la moglie Gabriella Vigiani, di Sansepolcro (Arezzo), e il tesoriere Matteo Ravasio. Sull’aereo c’era anche Paolo Dieci, romano, presidente del Cisp, il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli e rete LinK 2007, un’associazione che raggruppa14 importanti ong italiane.

La rotta dell’aereo Ethiopian precipitato, il boeing 737 cade 6 minuti dopo il decollo in riproduzione….

Hanno perso la vita anche due funzionarie del World Food Programme delle Nazioni Unite, Virginia Chimenti e Pilar Buzzetti, romane, e Rosemary Mumbi. La Farnesina, che ha attivato l’unità di crisi, ha fatto sapere di essere già in stretto contatto con le famiglie per fornire la massima assistenza.

Sebastiano Tusa, l’archeologo di fama mondiale

Sebastiano Tusa, 66 anni, assessore regionale ai Beni culturali, era molto noto in Sicilia e all’estero per la sua attività di archeologo. Il professor si stava recando a Malindi proprio in virtù della sua competenza nel settore dell’archeologia marina. Unanime la commozione nel mondo politico-istituzionale. Di “tragedia terribile” ha parlato il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è detto “rattristato da questa notizia sconvolgente”. Mentre Vittorio Sgarbi ha ricordato come Tusa amasse “la bellezza e la Sicilia”.

Le tre vittime romane

La scomparsa di Paolo Dieci nell’incidente è stata annunciata dal Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli (Cips), che ha comunicato “con immenso dolore la perdita di Paolo Dieci, uno dei suoi fondatori, uno dei suoi più appassionati soci e più competenti cooperanti, il suo Presidente. Il nostro meraviglioso amico”. Il Cisp conclude ricordando che “da domani ricominceremo a lavorare per affermare i diritti di ogni essere umano in qualsiasi parte del mondo si trovi, così come avrebbe fatto Paolo, con instancabile tenacia”. Dieci, che era anche presidente di Rete Link, viveva a Roma, aveva 58 anni, era sposato e padre di tre figli.

Come romane erano le due giovani funzionarie del World Food Programme dell’Onu, Virginia Chimenti e Maria Pilar Buzzetti. Chimenti, trentenne, aveva studiato alla Bocconi di Milano e prima allo scientifico romano “Amedeo Avogadro”: era funzionaria consulente del “Budget officer” dell’organizzazione. Buzzetti, 31 anni, aveva invece studiato all’Università di Tor Vergata e poi conseguito la laurea specialistica alla Luiss: era stata autrice di diverse pubblicazioni in campo internazionale e anche consulente per l’associazione di studio, ricerca e internazionalizzazione in Eurasia e Africa.

I cooperanti della onlus di Bergamo

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha confermato la notizia della presenza a bordo dell’aereo precipitato in Etiopia del presidente della onlus bergamasca

Africa Tremila, della moglie e del tesoriere dell’associazione. Il presidente era Carlo Spini, medico 74enne di Sansepolcro, e la moglie Gabriella Viggiani, anche lei 74 anni. Il tesoriere era un commercialista bergamasco, Matteo Ravasio, 52 anni. La coppia abitava in Toscana, aveva quattro figli, ma trascorreva lunghi periodi dell’anno in Africa. “Tre cuori grandi, tre persone generose e altruiste”, dicono in lacrime dall’associazione. Gori ha ricordato come la onlus, nel corso degli anni, abbia sviluppato tantissimi progetti in campo sanitario, scolastico e alimentare, in Africa, Asia e Sud America.

I tre erano partiti ieri sera da Roma e avevano raggiunto Addis Abeba per prendere il collegamento con Nairobi. La loro meta era un ospedale che la onlus sta realizzando in Sud Sudan, dove avrebbero dovuto consegnare le attrezzature mediche, in viaggio su alcuni camion.

Gli stranieri dipendenti dell’Onu e residenti a Roma

Tra le vittime straniere dell’incidente di Addis Abeba ci sono anche due dipendenti del World Food Programme residenti a Roma. Si tratta di un ingegnere e di un 54enne serbo, Djordje Vdovic, “Regional Logistics Officer” del World Food Programme. Così come viveva nella capitale dall’agosto scorso Joanna Toule, una giovane inglese che lavorava alla Fao nel settore Pesca: il suo viaggio a Nairobi era legato a un impegno professionale. Venerdì scorso aveva festeggiato il suo compleanno a Roma.







