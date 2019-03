Nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato oggi figura anche l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, 66 anni, archeologo di fama internazionale, sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenya, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Sono otto le vittime italiane dello schianto in Etiopia, tra queste anche tre volontari di una Onlus di Bergamo.

IL RITRATTO Una vita per l’archeologia

L’archeologo assessore era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo. Obiettivo, la realizzazione di un centro per il recuperto delle tradizioni e della cultura del Kenya. Il professor Sebastiano Tusa era stato chiamato proprio in virtù della sua competenza nel settore dell’archeologia marina, alcune ricerche del suo sfaff avevano già evidenziato grosse potenzialità per eventuali ritrovamenti sotto la superficie dell’oceano indiano, al largo di Malindi.

Tusa era un instancabile animatore di progetti archeologici, ne aveva organizzati in Pakistan, Iran e Iraq. Aveva anche una grande passione per la divulgazione scientifica: nel 2008, aveva realizzato un film documentario con Folco Quilici, sulla preistoria mediterranea a Pantelleria. Nell’aprile dell’anno scorso, il governatore della Sicilia Nello Musumeci l’aveva nominato assessore ai Beni Culturali, in sostituzione di Vittorio Sgarbi. “Per me una nuova sfida – diceva – dopo la ricerca sul campo, l’amministrazione dei beni culturali”. E oggi Sgarbi dice: “Resta il suo pensiero, l’intelligenza, la disponibilità ad ascoltare, la gentilezza, e tanti studi, tante ricerche sospese, tanti sospiri di conoscenza. In pochi casi – prosegue il critico d’arte – l’archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli e strategia, per amore della bellezza, per la certezza che il mondo antico in Sicilia era ancora vivo. Potevano risorgere sculture, rinascere kouroi, uscire Venere dall’acqua. E come vive la storia con noi, vive anche lui oltre la sua apparente fine”. Il ministro del Beni Culturali, Alberto Bonisoli, esprime “il più sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari di Tusa per questa immane perdita”

Il presidente della Regione Nello Musumeci dice: “Ho appena ricevuto la conferma ufficiale dell’unità di crisi del ministero degli Esteri, l’assessore Sebastiano Tusa era sull’aereo precipitato in Etiopia. Sono distrutto. E’ una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito. Perdo un amico, un lavoratore instancabile, un assessore di grande capacità ed equilibrio, che stava andando in Kenya per lavoro. Un uomo onesto e perbene, che amava la Sicilia come pochi. Un indimenticabile protagonista delle migliori politiche culturali dell’Isola”.

In politica, Sebastiano Tusa continuava ad essere un tecnico, un grande archeologo. E proseguiva la sua attività accademica. Era docente di Archeologia Marina nel corso di laurea triennale in Biologia Marina, con sede a Trapani, dell’Università Palermo. Era anche professore di Paleontologia presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e docente alla Scuola di Lettere e Beni culturali dell’università di Bologna.

La telefonata mai arrivata

Nell’abitazione di Sebastiano Tusa è un via vai di parenti e amici. Tutti hanno una parole per la moglie dell’archeologo, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo, che cerca inutilmente di trattenere le lacrime. “Mi hanno chiamato dalla Farnesina – dice – mi hanno detto che non ci sono superstiti…”. Nell’appartamento dell’antico edificio in piazza Ignazio Florio, a due passi dal porto, la commozione è altissima. La moglie di Tusa vorrebbe ancora aggrapparsi alla speranza, ma le notizie che giungono da Addis Abeba sembrano cancellare ogni dubbio residuo. “Sto aspettando che mi chiamino nuovamente per decidere cosa fare”, aggiunge Valeria Patrizia Li Vigni che appare attonita e spaesata. Questa mattina era andata a fare jogging con un’amica, poi alla messa come ogni domenica. “Aspettavo una telefonata da Sebastiano – spiega – mi aveva detto che avrebbe chiamato non appena atterrato a Nairobi. Ma quella telefonata non arrivava”.

Un ritardo che aveva cominciato, piano piano, a trasformarsi in preoccupazione. Poi l’abbraccio disperato con la cognata, Lidia Tusa, che aveva saputo della notizia attraverso il tam tam delle prime indiscrezioni giornalistiche, e la telefonata dalla Farnesina: “Ci dispiace comunicarle che suo marito figura nella lista dei 157 passeggeri del volo Ethiopian airlines diretto a Nairobi”. Ma questo la moglie di Sebastiano Tusa lo sapeva già.

Le ultime email

“Le sue ultime tredici mail le avevo ricevute ieri sera verso le nove e mezza – racconta l’amico e collaboratore Salvo Emma – Da sempre sono al fianco del professore Sebastiano Tusa, nella sua vita aveva preso centinaia di voli. Ero stato con lui nella missione di novembre scorso a Malindi, dove era stato stipulato un accordo con il governo keniota per una nuova stagione di scavi e ricerche di archelogia subacquea”.

“Sebastiano era stato invitato dall’Unesco come relatore ed erano arrivati i biglietti per Nairobi. Quando si dice il destino”, aggiunge il collaboratore di Tusa. “Avrebbe dovuto fare una relazione sulle tecniche di archeologia subacquea in Italia e sulle prospettive in Kenia, nella conferenza mondiale di domani, si può immaginare il mio stato d’animo, perdo un amico e perdiamo un grande studioso”.

Messaggi di cordoglio

La morte di Tusa ha suscitato grande commozione nel mondo politico-istituzionale. “Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente – dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile. Era un vero luminare nel suo campo”. Il sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno del funerale. Il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ricorda che era “figlio d’arte di un indimendicato soprintendente di Palermo, si è fatto sempre ammirare per la preparazione scientifica, la sua scomparsa costituisce una grande perdita per la cultura siciliana”.

“In pochi mesi – dice Claudio Fava, il presidente della commissione regionale antimafia – abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’assessore Tusa di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio e di ricerca”. Arriva anche il cordoglio del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.