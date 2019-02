Mistero su Adrian: la serie tv di Adriano Celentano è stata sospesa.

Che fine ha fatto Adrian, la serie evento di Adriano Celentano? Il mistero s’infittisce. Nella prima settimana di febbraio, l’Ansa aveva annunciato la sospensione della serie animata per un paio di settimane a causa di un’influenza dell’artista, impossibilitato a dirigere lo show Aspettando Adrian.

Da allora, però, non si è più parlato della ripresa della messa in onda, e nel palinsesto di Canale 5 la trasmissione non figura nemmeno per il 25 febbraio. Che la sospensione sia diventata a tempo indeterminato?

Adriano Celetano: Adrian sospesa a tempo indeterminato?

A insospettire i più sarebbe la particolare coincidenza dello stop con il calo di ascolti costante dal primo agli episodi successivi. In un primo momento si era ipotizzato lo slittamento della messa in onda per evitare la competizione il 12 e il 19 febbraio con Il Commissario Montalbano su Rai Uno. Ma anche al 25 febbraio in palinsesto di Adrian non c’è traccia.

Che sia solo un prolungarsi dei problemi di salute dell’artista milanese? O c’è dell’altro dietro la decisione dell’ammiraglia di Mediaset?

Adriano Celentano

Adrian, la sospensione non è definitiva

Per il momento non si hanno conferme in merito ma, stando a quanto riportato da fonti di Panorama.it, la sospensione non sarebbe definitiva. In altre parole, quando Celentano tornerà in forma la serie ripartirà.

Non resta dunque che aspettare la fine del malanno di stagione che ha colpito il Molleggiato per poter rivedere sugli schermi televisivi la sua serie evento, che ha destato polemiche e scalpore con la messa in onda dei primi episodi.

Una serie che, nel bene e nel male, era destinata a far parlare di sé, e che fino a questo momento non ha deluso le aspettative. Almeno quelle di chi era pronto a criticarla al primo passo falso.

Di seguito un estratto di Adrian: