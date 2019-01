Adriano Celentano compie 81 anni: per festeggiare, la Rai lo ha omaggiato con un programma in onda il 5 gennaio.

Il 6 gennaio 2019 Adriano Celentano compirà 81 anni. Per festeggiare questo importante anniversario, la Rai ha deciso di omaggiarlo con un programma a lui dedicato in prima serata su Rai 2, dal titolo C’e Celentano. Un dovuto tributo a uno dei personaggi musicali e televisivi più importanti della nostra storia.

Adriano Celentano: lo speciale C’è Celentano su Rai 2

Il programma dedicato ad Adriano Celentano andrà in onda il 5 gennaio 2019 alle 21.05 su Rai 2, e porta la firma di Paolo Luciani, Cristina Torelli, Roberto Torelli, Cristiana Turchetti e del produttore esecutivo Monica Flores. In questo emozionante speciale si ripercorrerà la carriera del Molleggiato, oltre 60 anni tra musica, televisione, cinema e teatro.

Verranno così sottolineati i suoi meriti nell’evoluzione della musica italiana, da lui rivoluzionata più volte, in primis con l’importazione del rock and roll. Ma verrà ricordato anche il suo impegno nelle lotte per la salvaguardia dell’ambiente, oltre che il suo importante contributo come attore, autore e uomo di spettacolo.

Insomma, sarà un vero e proprio tributo alla ‘celentanità’, quel suo modo di essere un po’ scanzonato che ha segnato pagine importantissime della storia culturale italiana dagli anni Cinquanta a oggi.

Adriano Celentano oggi

Ma cosa fa oggi Adriano Celentano, all’alba dei suoi 81 anni? Continua ovviamente a dare il suo contributo allo show business italiano. Dal 21 gennaio 2019 per nove prime serate andrà in onda su Canale 5 Adrian, un cartoon scritto, diretto, curato e montato dall’artista milanese, aperto da uno show in diretta del Molleggiato dal Teatro Camploy di Verona. Un progetto rimasto in gestazione per circa 10 anni, inizialmente destinato a Sky ma approdato infine sull’ammiraglia del ‘biscione’. I disegni del cartoon sono affidati a un nome di primissimo piano, Milo Manara.

E la musica? Ovviamente continuerà a essere al primo posto nella carriera di Adriano. Il 25 gennaio 2019 è infatti in uscita un doppio cd con le musiche originali del cartoon.

Questo un promo della serie evento firmata da Celentano: