La trasmissione della serie tv Adrian è stata rinviata a settembre per problemi di salute di Adriano Celentano.

La notizia era nell’aria, ora è arrivata la conferma: la serie evento Adrian di Adriano Celetano è stata sospesa. Riprenderà a settembre/ottobre, ufficialmente per dare il tempo all’artista di recuperare da un malanno di stagione che, a questo punto, diventa piuttosto preoccupante.

I maligni collegano però tale decisione da parte di Mediaset al flop clamoroso in termini di ascolti dello show, costato al Biscione quasi 20 milioni di euro.

Adrian di Adriano Celentano rimandata a settembre

In effetti, è quantomeno sospetta la scelta di sospendere lo show in seguito a un crollo vertiginoso degli ascolti (nell’ultima puntata si era arrivati al 7,7% di share).

Con la pubblicità enorme fatta sia alla serie che al pre-show, questa sospensione per motivi di salute assomiglia realmente alla conferma non ufficiale del flop.

Dopo l’ultima puntata del 4 febbraio, Celentano aveva presentato un certificato medico per rinviare di un paio di settimane il prosieguo dello show. Quel paio di settimane ora è diventato diversi mesi. Dobbiamo iniziare a preoccuparci?

Adriano Celentano

Adriano Celentano: come sta l’artista?

La domanda più ovvia che ci si possa fare adesso è questa. Anche perché al riguardo il comunicato ufficiale non dà alcuna risposta: “Clan e Mediaset comunicano che per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente“.

La nota prosegue quindi affermando che, come da sviluppo originario del programma, nelle restanti cinque puntate Adriano Celentano sarà presente in scena. Si tratterà dunque di uno show vero e proprio, differente da quello delle prime puntate, in cui il Molleggiato si era limitato alla regia e a un paio di camei semi-muti. Basterà la sua presenza a risollevare le sorti di uno dei suoi più grandi flop in carriera?

Di seguito il video di una delle apparizioni di Adriano Celentano nel pre-show: