Adriana Volpe ieri si è collegata con Valerio Palmeri in diretta su Instagram ed ha smentito il presunto flirt tra lei e Andrea Denver. La conduttrice ha spiegato che considera il modello veronese una persona speciale e molto sensibile, ma ha poi aggiunto che non c’è stato nessun corteggiamento.

“Lui non ha corteggiato proprio nessuno. Tra noi non c’è stato nessun flirt. Avevamo semplicemente un feeling, come lui aveva con Sara e altre. Si è instaurato un rapporto speciale, perché lui è un ragazzo speciale. Io gli dicevo che è speciale perché nella vita è così. Lui non è costruito, è molto garbato. Andrea viene da una famiglia che gli ah dato un’educazione pazzesca, ha una sensibilità accentuata. Ma hai visto i pianti che si è fatto?[…] Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

Giornalista di Chi: “ Andrea Denver si è avvicinato a te solo perché sei una leader, una forte, ed è stata una sorta di strategia per non risultare scontato.”

Adriana volpe ha anche parlato della sua carriera e del suo probabile futuro a Mediaset.

“Io non mi guardo indietro. Il mio futuro televisivo sarà sicuramente con Mediaset. In Rai ho avuto dei grandissimi maestri ma mi auguro di adesso di avere un’ opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, di fare famiglia”.

Mi auguro davvero che Mediaset sappia valorizzare Adriana e che quindi non si ripeta quello che è successo con Simona Ventura, che meritava molto di più.