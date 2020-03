Tre settimane fa il settimanale Nuovo ha lanciato una bomba: ‘Adriana Volpe in gioventù ha amato anche Fabio Testi‘.

“Clamororse rivelazioni sul settimanale Nuovo in edicola domani. Il manager dei vip @chiesasoprani ricorda: “Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privée lei stava in braccio a lui e…”.

L’attore ieri sera era ospite di Barbara a Live Non è la d’Urso ed ha confermato il flirt con la conduttrice ed ex gieffina.

“L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata ed ha una figlia, non mi sembra bello pubblicare che ha avuto una storia, anche se 20 anni fa. Non mi pare bello che hanno pubblicato una mia foto con lei. Sto parlando di Adriana Volpe appunto. Non volevo dirlo, ma… parliamo di 20 anni fa o 25. Dico che è di poco gusto per chi l’ha detto e chi l’ha pubblicato. Lei ha una bambina adesso quindi non andava fatto. Non credo che alla bambina faccia piacere vedere la mamma legato ad un altro uomo anche se tanto tempo fa. Dimentichiamolo no?!”