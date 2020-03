Qualche ora dopo il termine della puntata del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivelato di essere arrabbiata con gli autori del reality colpevoli di aver mostrato in diretta nazionale l’ennesimo video sulla complicità fra lei e Andrea Denver, facendo in questo modo arrabbiare suo marito, che è arrivato a scriverle una seconda lettera.

“Cara Adriana ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza. Hai ricevuto anche la letterina da Gisele, sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi.Come l’ultimo tuo atteggiamento del ballo con bacio passionale, il bellissimo calendario, sauna inclusa di un super argomento e quel confessionale. Queste cose mi hanno messo a disagio e amareggiato. Queste parole le hai pronunciate tu all’interno della casa: “Quando viene a mancare il rispetto, non c’è storia”

Qua dentro è tutto difficile, all’inizio non ci spogliavamo nemmeno, ora facciamo la doccia in costume con due persone che pedalano. Io sono sempre attenta anche a non far trasparire dei momenti di sconforto”.