Adriana Volpe e Roberto Parli hanno sempre avuto una relazione “a distanza” fra la Svizzera (dove lavora lui) e Roma (dove lavora lei), ma quando la conduttrice è uscita dal Grande Fratello Vip per star vicino al suocero gravemente malato di CoronaVirus si è trasferita in Svizzera dove è rimasta per oltre due settimane.

Ora però, nonostante Roberto sia rimasto in Svizzera, la Volpe è tornata a Roma con la figlia Giselle vivendo a tutti gli effetti una quarantena a distanza.

Separazione che è stata così commentata dal settimanale Chi:

“Adriana e Roberto stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”.

Che dietro questa quarantena a distanza ci sia (inconsapevolmente) lo zampino di Denver?

“Adriana Volpe? Io l’ho detto più volte, anche ad Alfonso, ho voluto essere onesto. Se devo dire la verità, se io fossi stato single e lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Gli anni non contano troppo. Mi trovo così bene con lei che mi piace, lo devo ammettere. Mi piace la persona di Adriana. Io però rispetto la sua relazione e comunque anche io ho una storia”.

Volpe ci cova.