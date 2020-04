Adriana Volpe e Paola Perego stanno già progettando il loro ritorno in televisione, la prima (presumibilmente) in Mediaset, la seconda in Rai.

A raccontare i loro progetti ancora work in progress sono state loro due in diretta su Instagram: Adriana Volpe con l’amico Andrea Montovoli, Paola Perego con la stilista Giada Curti.

Il portale televisivo CheTvFa ha così raccolto le loro confessioni ed ha svelato che Adriana Volpe – in risposta alla domanda di un follower che le chiedeva quando sarebbe tornata in televisione con una trasmissione tutta sua – ha dichiarato:

“Presto, che vuole dire proprio presto, prestissimo, non tanto in là”.

Mentre Paola Perego alla medesima domanda ha risposto:

“Siccome noi dello spettacolo siamo scaramantici e non ho portato la firma sul contratto, per superstizione non lo dico. […] Non credo di dover dimostrare qualcosa, faccio solo cose che mi piacciono”.

Aggiungendo successivamente che si tratta di un lavoro in Rai e che al momento lavora a progetto, senza firmare nessuna esclusiva con nessuna rete.