Paola Di Benedetto e Adriana Volpe ieri pomeriggio hanno fatto una diretta Instagram in cui hanno parlato della loro avventura al GF Vip. Le due protagoniste del reality hanno anche raccontato un segreto sul bagno della casa di Cinecittà.

“Noi della stanza blu avevamo il letto comunicante con il bagno. Al GF Vip c’era solamente un bagno che potevamo usare tutti quanti. All’inizio eravamo ben 20 concorrenti. Come si può dire in maniera delicata? Aiutami a dire quella cosa sul phon”.

Adriana Volpe ha cercato di spiegare a cosa serviva il phon. Nonostante l’argomento scabroso, Adry Fox è stata delicatissima ed elegante come al solito.

“Oddio rischiamo di fare uno scivolone. Si era pensato, come sottofondo musicale quando si entrava in bagno, qualcuno aveva pensato di utilizzare il rumore phon che ovatta un sacco di rumori. Ovatta, fa sentire meno le problematiche intestinali che uno può avere. Avete capito cosa intendo? Non andrei oltre. Però, la nostra problematica era che sentivamo questo rumore a tutte le ore. Alla 4 di notte, alle 6 del mattino, c’era sempre questo rumore del phon per coprire altri rumori strani e particolari. Io con questo credo che noi abbiamo fatto veramente una pessima figura… uno scivolone. In che momento avveniva l’accensione del phon? Io non lo so, non l’ho mai acceso”.

In realtà al GF Vip non si sono inventati nulla perché nei wc giapponesi spesso c’è addirittura la musica per coprire spiacevoli rumori.

Paola: “Cosa ti mancherà della casa?”

Adriana: “Il phon che copre i problemi intestinali.”

Paola: “Vero, quello mai.”

Adriana: “Però io e te non l’abbiamo mai usato, perché noi DIVINE.” CIAO A TUTTI GLI ALTRI CONCORRENTI #GFVIP — Antonio (@ant19mar) April 11, 2020

– Presentazione delle figlianze in diretta

– Paola e Adriana divine regine nella casa che non fanno rumori quando vanno in bagno e non accendevano il phon

– Sossio non conosce nessun Pietro ma solo tante Gigie

– Omar onnipresente nelle dirette degli ex concorrenti #GFVIP — 🌈 (@commentatricet1) April 11, 2020