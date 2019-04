Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono tornati a bisticciare a distanza sui social al grido di ‘ride bene chi ride ultimo’, ma andiamo con ordine.

Il tutto è nato da un articolo pubblicato da Bliz Quotidiano che ipotizzava un ritorno della Volpe a I Fatti Vostri. L’articolo in questione è stato condiviso su Facebook da Magalli che lo ha commentato con una sonora – e lunga – risata, precisando dopo:

“Io non rido di Adriana, come non riderei di nessun altro che perdesse il lavoro, rido di quei siti pseudo giornalistici che per attirare visualizzazioni pubblicano notizie assurde e prive di ogni fondamento”.