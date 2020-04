Adriana Volpe, dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip, ha le idee chiare e dopo aver confessato durante una diretta su Instagram quale programma vorrebbe condurre su Mediaset, fra le pagine di Vanity Fair ha ribadito la sua intenzione, aggiungendo che non farebbe più altri reality show.

“Quello che io ho capito da questa esperienza è che a me premia essere libera. In passato ho sempre avuto dei copioni scritti. Avevamo tutta la pappa pronta. C’era poca libertà d’azione. Io ho capito che voglio dire le cose come voglio io. Mi piacerebbe avere un salotto, dove potermi confrontare. Con gli autori preparare scalette, ma anche avere libertà. Mi piacerebbe la tv ‘vera’, la diretta. D’altra parte ho sempre fatto quella”.