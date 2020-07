Adriana Volpe e Andrea Denver sono diventati molto amici al Grande Fratello Vip e nonostante la palese cotta di lui nei confronti di lei, la conduttrice – seppur lusingata – è sempre rimasta fedele al marito nonostante il periodo di crisi che stavano vivendo.

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. lo sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Ora Adriana Volpe conduce tutti i giorni Ogni Mattina su Tv8 e la prossima settimana (più precisamente lunedì 6 luglio) ospiterà nel suo salotto Andrea Denver che – come confessato a Il Vicolo delle News – non ha ancora rivisito la sua fidanzata da quando è uscito dal GF Vip. Lei abita negli Stati Uniti d’America ed a causa della pandemia non è semplice spostarsi.

“Io sono una persona che è sempre stata molto riservata per quanto riguarda i rapporti amorosi, non ho mai sentito questo bisogno di esternare sui social più di tanto quello che riguarda la mia vita privata. Non essendoci stata ancora la possibilità di stare insieme, non abbiamo potuto postare storie. Io vivo sempre i rapporti amorosi con discrezione proprio perché mi piace separare la vita privata dalla vita professionale. No, non ci siamo ancora visti perché ci sono ancora limitazioni per agli spostamenti per il CoronaVirus. Stiamo affrontando una grande prova, speriamo di sistemare nel migliore dei modi, purtroppo ancora non sono arrivati gli aggiornamenti riguardo la possibilità di viaggiare”.

Per Adriana e Andrea sarà il primo incontro in tv dai tempi del GF Vip.