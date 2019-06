Adriano Celentano profetico e arrabbiato sulle grandi navi a Venezia. Il ‘molleggiato’ ha postato sul suo sito (ilmondodiadriano.it) un’anticipazione di un episodio del suo cartoon ‘Adrian’ non ancora andato in onda in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco . Una sequenza profetica, visto quel che è accaduto nei giorni scorsi a Venezia e che Celentano accompagna con parole dure contro la politica. Il post è infatti intitolato: “Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere”. E aggiunge: “Mia auguro che, dopo questo grave incidente, chi deve decidere decida in fretta e con il coraggio dell’onestà'”

