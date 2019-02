Adrian di Adriano Celentano – annunciato da Mediaset come la serie evento del 2019 – dopo due settimane di pausa causa malanno di stagione del molleggiato, è ufficialmente sparita dal palinsesto.

Le nuove puntate sarebbero dovute andare in onda lunedì 25 febbraio e lunedì 4 marzo, ma come constatato non sono in programmazione.

ve li ricordate quei bei lunedì in cui andava in onda #adrian? La sospensione si allunga: ho sbirciato i prossimi palinsesti di Canale 5 e non risulta in onda né il 25 febbraio (al suo posto “Cado dalle nubi”) né il 4 marzo. — Francesco Canino (@fraversion) 18 febbraio 2019

…e non sono in programmazione neanche nelle altre serate di lunedì di marzo. Insomma, Adrian è proprio sparito dal radar.

Che fine ha fatto? A far luce sulla vicenda è stato TvBlog che ha scoperto che lo show è stato posticipato in autunno anche se non è ben chiaro in che modalità, in che rete e soprattutto in che orario.

“Secondo quanto apprendiamo, Adrian è stato sospeso non solo per poche settimane, ma per lungo tempo. Il ritorno del cartone animato di Adriano Celentano sarebbe al momento previsto per il prossimo autunno, o giù di lì, ma ancora non si sa su quale rete e in che modalità. Non si sa se il cartone Adrian sarà di nuovo veicolato da uno show che lo preceda, oppure se si cercherà di convincere Celentano ad essere protagonista di un grande show televisivo (stavolta davvero) che possa poi accompagnare il cartone animato”.