Il Papa è sceso in campo in favore delle adozioni, troppo spesso rese difficoltose dall’eccesso di burocrazia quando di mezzo non ci si mette, denuncia Bergoglio, la”corruzione”. La discese in campo del Pontefice è arrivata in occasione dell’ udienza ai dirigenti, agli operatori e ai bambini dell’Istituto Ospedale degli Innocenti di Firenze, in occasione del 600esimo anniversario dalla nascita dell’Istituzione italiana dedicata all’accoglienza e alla difesa dei bambini. Il Papa aveva preparato un discorso ma poi ha parlato a braccio, e il testo della conversazione è stato diffuso dal Vaticano.

