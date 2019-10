CHE LA ricerca in Italia non se la passi bene non è certo una novità. Gli investimenti in ricerca e sviluppo del nostro Paese costituiscono una percentuale di poco superiore all’1% del prodotto interno lordo, circa la metà della media dell’Unione Europea. Complessivamente, negli ultimi dieci anni sono diminuiti di oltre il 20%, solo in parte compensati da investimenti privati. Nel 2016 il sistema Italia ha investito in ricerca pubblica e privata appena 21,6 miliardi di euro, contro i 33 miliardi investiti dal Regno Unito, i 50 miliardi investiti dalla Francia e i 92 dalla Germania. Sono questi i Paesi che hanno accolto buona parte dei 30mila cervelli che l’Italia ha ceduto alla ricerca altrui durante il decennio 2010-2020.Fedele alla sua missione, che pone la formazione delle nuove generazioni di ricercatori sullo stesso gradino della ricerca biomedica, l’Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti (www.istitutopasteur.it) ha lanciato la campagna “Adotta un ricercatore”: attraverso un semplice sms, è possibile sostenere i progetti condotti dall’istituto, dando continuità al lavoro dei giovani ricercatori formati in Italia. Solamente nell’ultimo anno, la sede nazionale dell’Istituto Pasteur ha erogato ben 50 borse di studio. Nel loro complesso, gli scienziati impegnati nei progetti finanziati nei Laboratori Pasteur Italia e nei laboratori affiliati della Sapienza sono 140, di cui più della metà sono donne e molti giovani under 35. Sia nel 2018 che nel 2019 l’Istituto ha investito quasi 500 mila euro nei progetti di ricerca.

Nei laboratori romani dell’Istituto Pasteur Italia si studiano i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle nostre cellule nonché le interazioni tra batteri, virus, parassiti e l’organismo: le alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, neurodegenerative e l’insorgenza di tumori. Una linea di ricerca particolarmente promettente è rappresentata dal ricorso ad alcuni virus – tra i quali i cosiddetti oncolitici – che infettano ed eliminano le cellule del cancro, ma non quelle dei tessuti sani. Il campo di applicazione va dal tumore alla prostata a quello del pancreas, per il quale le opzioni terapeutiche sono tuttora molto limitate. Sebbene in alcuni tumori a prognosi severa, come melanoma e tumori polmonari, siano stati già raggiunti alcuni risultati, rimane ancora molto da fare per estendere questi nuovi approcci alla cura di altre malattie.



La campagna, giunta ormai al culmine, si concluderà domenica 6 ottobre. Con un semplice gesto, un sms o una telefonata al numero solidale 45583, è possibile fornire un piccolo contributo alla causa. Tutte le informazioni sul sito della campagna (http://www.sostienilaricerca.it/).