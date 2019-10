di Roberta Lanzara

Se la Consulta domani si esprimerà in favore delle due donne, una italiana ed una americana, che vorrebbero farsi riconoscere entrambe come madri di un bambino concepito in una clinica danese, “Bibbiano farà il suo ingresso in Corte Costituzionale, perché salutando una norma che accetta la finta genitorialità , si costruisce una ideologia”. A dirlo all’Adnkronos è Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, riferendosi all’udienza di domani alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla vicenda di due donne, una statunitense e l’altra italiana, sposate negli Usa, che hanno deciso di avere un figlio ricorrendo in Danimarca alla fecondazione assistita eterologa.

