con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, isolate

Cenerentola della psichiatria

SONO IMPULSIVI, ansiosi, stressati, incapaci di pianificare o di pensare alle conseguenze delle proprie azioni né di mantenere rapporti affettivi e di lavoro o di gestire soldi. Hanno continue dimenticanze e massima distraibilità, quasi incapaci di “dedurre” cosa gli altri pensano del loro atteggiamento, sono sfiduciati in se’ stessi e con scarsa autostima, hanno maggiore incidenza di incidenti domestici e stradali come di suicidi, non fanno caso alla propria salute e usano diverse sostanze, alcol, nicotina, stupefacenti, farmaci, spesso in mix come forma di automedicazione. Parliamo delle persone con ADHD,e quindi sensibili ai gruppi che in qualche forma li accettano, diventando facile preda anche di gang criminali.

Basterebbe questo quadro per farne tipici soggetti da prendere in carico “integralmente” da parte del Servizio socio-sanitario. Invece, chi soffre da adulto di questo disturbo neuropsichiatrico (“dimenticato” e “offuscato”, spesso persino negato), non trova né diagnosi né considerazione. Si tratta di una condizione che comporta un disequilibrio circoscritto del neurotrasmettitore dopamina a livello cerebrale; disturbo riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, presente nel manuale di psichiatria, il DSM5 (solo nel 2014 per la prima volta è stata inserita la categoria diagnostica nell’adulto), ma è la «cenerentola nell’ambito delle diagnosi psichiatriche», come la definì Emilio Sacchetti, allora presidente della Società Italiana di Psichiatria (direttore del DSM Spedali Civili di Brescia). L’acronimo inglese è ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder, o anche ADD, deficit di attenzione senza iperattività. Colpisce più i maschi che le femmine in rapporto 4 a 1. Categoria tanto utilizzata in modo schematico per i ragazzini nelle scuole e tra i genitori, quanto ignorata negli adulti. Mai emersi o “spariti” dalla maggiore età in poi, quando lavoro e responsabilità li pone di fronte alle prove più dure, come per tutti.

Droga e reati

“Gli adulti con ADHD possono avere le stesse difficoltà dei minori, alcuni hanno anche problemi con la droga, la criminalità o il lavoro», attesta l’Istituto Superiore di Sanità sul suo sito a proposito di questo disturbo. Si parla di “aumentata probabilità di commettere reati di vario genere e, conseguentemente, di andare incontro a problemi giudiziari”. I dati direbbero che un uomo con ADHD ha il 37% di probabilità di commettere un reato rispetto al 9% di un maschio che non ha questo disturbo. Per le donne il rapporto è 15% contro 2%.

“Connessione scioccante di cui nessuno vuole parlare: ADHD e reati”, scrivono in Gran Bretagna. Tra il 25 e il 40% dei detenuti avrebbe l’ADHD; la charity inglese ADHD Action si attesta al 30%. Su BMC Psychiatry del 2018 (rivista del gruppo Nature) ci si ferma al 25%, segnalando “un’allarmante sovrarappresentazione” visto che la media nella popolazione si stima sia del 4-6%. Stesse percentuali in varie meta-analisi di studi. Dati tanto allarmanti che l’intergruppo parlamentare (membri di tutti i partiti) di Westminster hanno proposto da poco che «tutte le persone tra i 12 e i 20 anni arrestate per “crimini impulsivi” (risse, furti di biciclette, furti nei negozi ecc.) siano sottoposte a test/screening per l’ADHD”. Le recidive, la possibilità di reiterare il reato, sono assai alte se non vi è diagnosi e non si cerca di curarli, dicono anche al ministero della Giustizia inglese. «La mancanza di diagnosi negli adulti – oggi quasi impossibile in Italia – porta al peggioramento delle condizioni, aumento delle dipendenze e nei casi più estremi ai problemi con la legge», avverte anche Patrizia Stacconi, presidente dell’associazione AIFA onlus che invano cerca udienza dal ministro della Salute Giulia Grillo (lettera aperta inviata ad ottobre 2018, mai ricevuta risposta) insieme alla Società di Psichiatria (Sip) e alla SIPAD (Società italiana patologie da dipendenza)

Dati italiani allarmanti

Andreas Conca, Direttore del Servizio di Psichiatria del Comprensorio di Bolzano e Coordinatore del Servizio Provinciale di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva, tra i pochissimi centri di riferimento e d’eccellenza per l’ADHD nell’adulto, si sofferma sulla «sofferenza spesso negata» e sulla forma diversa che assume nell’adulto il disturbo. «Si riduce l’iperattività e aumenta a dismisura l´inattenzione, l’impulsività e l’ansia, si intrecciano altre patologie, dell’umore e d´ansia, ai disturbi di personalità, dall’anoressia nervosa a disturbi ossessivo-compulsivi. C’è mancanza di autostima, solitudine cronica con conseguenze pesanti fino a comportamenti antisociali e suicidari. Spesso la cocaina viene usata come automedicazione, avendo un effetto paradossale su queste persone, li calma». Sulle carceri in Italia vi sono rarissime ricerche. Tra le più recenti una sul carcere di Rovigo (oltre 230 detenuti) confermerebbe il dato internazionale: un 30% di reclusi sarebbe ADHD. I dati che Conca fornisce sulla sua attività sono nel complesso più che allarmanti: “Il 90% dei nostri pazienti adulti, praticamente arrivano da tutta Italia – quasi un pellegrinaggio – non ha mai ricevuto una diagnosi. Sono dati di dieci anni che stiamo elaborando”. Numeri analoghi negli altri centri d’eccellenza. Persone che soffrono mai diagnosticate e che si possono finalmente riconoscere: non sono stupidi o diversi, hanno una malattia. “Già nominarla è terapeutico – dice Conca – Pazienti con associate sindromi varie, spessissimo vittime di forti dipendenza da droghe, alcol o internet o gioco d’azzardo. Vanno seguiti in un percorso terapeutico olistico: farmaci, psicoterapie, inserimento sociale”.

Le dipendenze e l’ADHD

Sul fronte delle dipendenze negli adulti ADHD (ma anche nei teenager) è Fabio Lugoboni, direttore di Medicina delle dipendenze di Verona a fare il punto e rilanciare la questione: “Nel nostro servizio da alcuni anni, insieme ai test di routine su ansia e depressione abbiamo avviato anche lo screening sull’ADHD. Risultano positivi tre su dieci, il 30%. E tra i pazienti che abbiamo in carico soltanto ad uno era stato diagnosticato nell’infanzia”. Se chi ha un disturbo da dipendenza soffre anche di ADHD, cambia la prospettiva. «In caso di mancata diagnosi – avverte Lugoboni – è oltremodo probabile il fallimento terapeutico. Ma nei SerT (Servizio per le Tossicodipendenze) praticamente nessuno fa un semplice screening dell’Oms, “eppure dura tre minuti, sei domande. Ha un’attendibilità di oltre il 70 per cento. Nel caso poi si deve passare a test mirati con Risonanza magnetica e specialisti neuropsichiatri per una diagnosi”. Anche Lugoboni, per la sua vasta esperienza, dice che nella psichiatria l’ADHD è ignorato o trascurato. Sembra che il 50% dei ragazzi ai quali è stato diagnosticato l’ADHD in infanzia svilupperà un forma di dipendenza, spesso da cocaina. “In realtà – spiega lo specialista – l’ADHD nell’adulto porta verso comportamenti impulsivi, verso l’azzardo, l’alcolismo e tossicodipendenze da stimolanti, cocaina in primis che su questi pazienti ha un effetto calmante. Sono individui che ci mettono meno tempo a diventare compulsivi e hanno più difficoltà a smettere. Sono facili nicotino-dipendenti ma anche da benzodiazepine. Assumono enormi quantità di ansiolitici. E, a conferma, anche negli screening dei servizi francesi ritorna un 30% di ADHD nei pazienti con disturbi da dipendenze”.



“Il fatto è che non c’è formazione all’università, l’ADHD è tralasciata, nulla o poco ne sanno anche i pediatri e i medici di famiglia”, insiste Conca da Bolzano. Fare screening e diagnosi corrette, ripete da Verona Lugoboni. I primi segni si hanno a tre anni, ma una diagnosi si può fare dai sei anni. E su cento bimbi diagnosticati la metà ne esce con interventi multimodali, un quarto risolve con la crescita. L’ultimo quarto arriva all’età adulta con il disturbo. Le ricerche e le analisi sulle cure sono controverse. Sul sito dell’Iss (dove ancora appare nella pagina ADHD come responsabile Pietro Panei, da tempo in pensione), le informazioni sembrano rappresentare una realtà idilliaca di servizi e cure. Il contrario delle realtà, come si è visto.