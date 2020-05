Ieri Adele ha compiuto 32 anni e stamani ha voluto ringraziare tutti i fan per l’affetto che le hanno dimostrato per il suo compleanno. La cantante di Hello ha pubblicato una nuova foto su Instagram ed ha anche rivolto un pensiero a chi in questo momento rischia la sua vita per salvarne altre.

Nei commenti sotto al post e su Twitter in centinaia hanno notato una somiglianza di Adele con Katy Perry (e io aggiungerei con Sarah Paulson). Personalmente più che la perdita di peso, a me a stupito vedere Adele con un tubino alla Britney Spears.

Sta da dio!



Adesso però cara Adèl fai passare questa pandemia e poi sfornaci un bel singolo.

Is that Katy?

Adele looks like Katy and Sarah Paulson pic.twitter.com/xoKxknHAkv

Adele looks like Katy now 🤯

That looks like Katy Perry, no way this is Adele https://t.co/LKIoyZo9JJ

— is my baby💕 (@springbabi11) May 6, 2020