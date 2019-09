Un nuovo singolo di Adele potrebbe arrivare nei prossimi mesi: stando alle indiscrezioni, sarebbe dedicato al tema del divorzio.

Come è ormai risaputo, Adele ha chiesto il divorzio dal suo futuro ex marito, Simon Konecki. E a quanto pare proprio la fine del loro matrimonio potrebbe essere al centro del nuovo singolo dell’artista britannica.

Secondo il tabloid britannico The Sun, la prossima uscita musicale di Adele sarà un brano allegro sulla sua relazione con Konecki. Ecco tutti i dettagli.

In arrivo un nuovo singolo di Adele?

Sulle colonne del tabloid, ha parlato un addetto ai lavori rimasto però anonimo. Il singolo ha quanto pare sarà incentrato sul divorzio, ma non sarà triste, anzi, sarà “ottimista” e rifletterà i “bei tempi“.

“È stato catartico per lei mettere i suoi sentimenti nella sua musica“, ha aggiunto l’insider, “I fan possono aspettarsi di ascoltare dettagli personali sul suo album. La canzone dovrebbe essere pubblicata a novembre ma sta ancora lavorando su tutto“.

Il video di Someone Like You di Adele:

Adele, nuovo singolo che parla del divorzio dal marito

La scorsa settimana, la cantante ha chiesto il divorzio dal suo ex marito. La decisione arriva dopo che la coppia ha condiviso oltre sette anni di amore: i due, però, si sono sposati nel 2016 e ha annunciato la loro separazione quasi cinque mesi fa. Adele e Simon condividono il figlio di sei anni, Angelo Adkins.

All’inizio di questo mese, People ha parlato del ritorno musicale dell’artista britannica, ammettendo che i suoi nuovi brani l’hanno aiutata ad attraversare le prove che la vita gli ha messo davanti: “Si sta sicuramente preparando mentalmente e fisicamente per promuovere la nuova musica. Sembra che accadrà entro la fine dell’anno“.

In arrivo, potrebbe esserci anche il nuovo album che – nelle classifiche – si scontrerebbe con quello di Rihanna, anche lei pronta a ritornare sulle scene musicali.